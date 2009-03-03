Нужен сайт на WP

$150
Веб-программированиеЗавершен8 заявок240 просмотров
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Уважаемые фрилансеры!

Есть готовый простенький дизайн для сайта про бодиарт мастеров.

Нужно:

1. натянуть его на WP. нужно создать несколько страниц (главная, контакты, о нас, услуги) и страницу с блогом

2. настроить плагин галереи работ (в галерее должно быть несколько мастеров, у каждого несколько разделов с работами)

3. настроить скрипт магазина (скрипт любой, только чтоб поддерживал вебмани).

Хотелось бы узнать стоимость по каждому пункту и сроки.

15 лет назад
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
rix789
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$120
5 дней
Долго искали нормального человека, который поможет сделать хороший и функциональный сайт. Нам повезло работать с Андреем, он прекрасно понял что нам необходимо, даже без нормального ТЗ. По срокам и качеству не подвел.
Очень приятно было работать!
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