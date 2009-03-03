Нужен сайт на WP

Уважаемые фрилансеры!

Есть готовый простенький дизайн для сайта про бодиарт мастеров.

Нужно:

1. натянуть его на WP. нужно создать несколько страниц (главная, контакты, о нас, услуги) и страницу с блогом

2. настроить плагин галереи работ (в галерее должно быть несколько мастеров, у каждого несколько разделов с работами)

3. настроить скрипт магазина (скрипт любой, только чтоб поддерживал вебмани).

Хотелось бы узнать стоимость по каждому пункту и сроки.