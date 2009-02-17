Модификация Webasyst Shop-Script

Редактировать java апплет http://www.00-24.ru/11/1.zip так чтобы работал под большинством браузеров. Аська 346667777
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно несколько модификаций webasyst shop-script. Движок уже переписывался и дописывался несколькими программистами, но все они пропали.
Примеры заданий (сайт plastmarket.com.ua):
1. Добавить 4ю категорию, тоже развернутую по умолчанию.
2. Сделать иконки "+/-" у подкатегорий рабочими при активных подкатегориях. Сейчас работает только если открыть основную категорию, у который есть подкатегории.
3. Ну и т.д., правки в таком духе.
Самостоятельно ничего сделать не получилось, код слишком запутанный. Хотя поверхностно в php разбираюсь, большинство правок делаю самостоятельно "по аналогии как там".
Цену предлагайте.
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