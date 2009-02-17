Модификация Webasyst Shop-Script

Нужно несколько модификаций webasyst shop-script. Движок уже переписывался и дописывался несколькими программистами, но все они пропали.

Примеры заданий (сайт plastmarket.com.ua):

1. Добавить 4ю категорию, тоже развернутую по умолчанию.

2. Сделать иконки "+/-" у подкатегорий рабочими при активных подкатегориях. Сейчас работает только если открыть основную категорию, у который есть подкатегории.

3. Ну и т.д., правки в таком духе.

Самостоятельно ничего сделать не получилось, код слишком запутанный. Хотя поверхностно в php разбираюсь, большинство правок делаю самостоятельно "по аналогии как там".

Цену предлагайте.