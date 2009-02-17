Нужно добавить код на форум

$2
Веб-программированиеЗавершен4 заявки138 просмотров
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Нужно добавить обычный готовый код на форум на главную страницу

Сам в php ноль из за этого туда лезти не хочу. Работы на 1-2 минуты

Форум на phpBB

Дам за работу рублей 50

15 лет назад
kovigor
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
goacher
Олег 
35 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$2
1 день
5+ без проблем. Советую всем!
Все отлично!
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