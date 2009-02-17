Сделать прием платежей

Нужен специалист с опытом решения следующей задачи:

1. В директории сервера лежит файл avtovodila.zip

2. Посетители сайта могут за деньги получить данный файл на указанный е-майл

3. Желательно чтобы можно было заплатить с помощью любых электронных денег и сотового телефона.

Исходя из этого у меня получилось следующее ТЗ:

есть вот эта страница http://www.avtovodila.ru/index.php?menu=poleznosti&art=book

при нажатии на ссылку "далее" появляется нужная информация, где выбирается способ оплаты и вводятся имя и е-майл.

После нажатия на "далее" происходит оплата средств.

(все должна делаться на одной странице http://www.avtovodila.ru/index.php?menu=poleznosti&art=book без ее перезагрузки - через аякс, страница book1 введена чтобы все было понятно)

Как я понимаю нужно зарегистрироваться в двух сервисах: один типа http://www.robokassa.ru/ и другой типа http://www.mobilmoney.ru (если есть другие сервисы - сообщите)

Но так как я с таким не работал, прошу писать сначала в личку, чтобы прежде чем сделать данную работу, окончательно определиться с ТЗ.

И еще.

Один из моих последних проектов идет очень плохо, я немного ошибся с исполнителем, поэтому оплату сделаю через 10 дней после запуска проекта и его тестирования.

Не пишите если Вас это не устраивает, думаю что отзывы обо мне гарантируют оплату.