Доработка мамбота для Joomla 1.015

Есть мамбот капчи (вложено). После его настройки в окне капчи он выводит разние символы (буквы, знаки, и всякий бред)

Нужно изменить что-бы выводил только английские бувы. Спасибо. Работы на несколько минут. В файле есть функция которая генерирует символы и там нужно определить вывод исключительно английских букв.

Спасибо