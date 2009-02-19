Бонусная система карточек в Детском Саду

$20
Веб-программированиеЗавершен7 заявок229 просмотров
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15 лет назад
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
mazurok
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Отличный профессионал. Без вопросов сделал свою работу. Задачи делать еще с красивым интерфейсом не было, но человек сделал. Советую всем.
С заказчиком приятно работать. Четкая постановка ТЗ, своевременная оплата. Все отлично!
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