Необходимо разработать на PHP (желательно без базы на файлах) модуль приватного общения с посетителями ресурса.

Общее описание:

Регистрация посетителя, после чего он может в приватной форме общаться с администратором и задавать интересующие вопросы. Между собой посетители общаться не могут. Все сообщения приходят к администрации ресурса в виде списка. Администрация в свою очередь может тоже вести диалог, отвечая не эти письма. Проще сказать, должен получиться получается почтовый сервис, только в рамках одного сайта. Опция с сообщениями – читать и по желанию удалять.