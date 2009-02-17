Внести на сайт изменения

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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

НЕ МОГУ НАЙТИ НИ ОДНОГО КОНКРЕТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ. Уже голова идет кругом.

Повторюсь: хочу найти одного исполнителя для всех выставленных проектов. Были отдельные предложения, но все же склоняюсь ТОЛЬКО К ОДНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ.

Сроки жмут!

На сайте (адрес дам в личке) необходимо:

1. Создание ФТП аккаунта для загрузки проектов через файловый протокол

2. Разработка и установка скрипта на языке "С" читающего doc и xml файлы и переводящего их в веб-формат.

3. Новый менеджер загрузки документов.

15 лет назад
karelina
Дарья 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
a5tech
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Взялся за задачу, обещал сделать быстро. В итоге: делал 6 дней, я все сроки сорвала из-за этого, попала на деньги, а он сказал, что не справляется и оставил работу. При чем тянул время, запросил денег в 2 раза больше, чем изначально. Я их готова была заплатить, но... Работа не состоялась. НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Олег, бессовестно ты поступил! Олег, ты потом запросил 50 долларов и я готова была оплатить их. В подтверждение скину нашу с Вами переписку, чтобы было все ясно, насколько Вы некомпетенты. Еще и врете нагло! Мне за эти деньги быстро и качественно сделал выбранный после Вас исполнитель, за что я ему благодарна. Дело в компетентности и профессионализме. А вот и переписка из аси, вернее ее завершение: a4tech (20:06:33 23/02/2009) я уже действительно на это времени потратил 5 суток. я обычно довожу до конца решения вопросов но здесь.. везде где только можно преграды. dasha (20:07:01 23/02/2009) недооценил возможности? a4tech (20:07:09 23/02/2009) да dasha (20:07:28 23/02/2009) ты отказываешься от этого задания? a4tech (20:07:31 23/02/2009) скорее всего устал решать именно эту. a4tech (20:07:47 23/02/2009) устал сильно. dasha (20:07:53 23/02/2009) это не отговорка dasha (20:07:59 23/02/2009) я устала с тобой сидеть и биться dasha (20:08:04 23/02/2009) я потеряла время dasha (20:08:07 23/02/2009) силы, нервы a4tech (20:08:08 23/02/2009) сделал всё что мог dasha (20:08:17 23/02/2009) просрочила сегодня уже сдачу dasha (20:08:23 23/02/2009) ты мне все это возместишь? a4tech (20:08:30 23/02/2009) в удаленке всегда риск есть. dasha (20:08:31 23/02/2009) ты же взялся, я не принуждала тебя a4tech (20:09:12 23/02/2009) у меня тоже несколько работы не оплачены. я ни о каких возм даже и не думаю. чел пропадает и всё dasha (20:09:20 23/02/2009) я не пропадала dasha (20:09:25 23/02/2009) и не отказывалась платить dasha (20:09:35 23/02/2009) но кто мне возместит в этом случае? a4tech (20:09:51 23/02/2009) это заложено в цену при оплате. dasha (20:10:59 23/02/2009) что заложено??? dasha (20:11:02 23/02/2009) мое время??? dasha (20:11:11 23/02/2009) которое ты просто измотал просто так? a4tech (20:11:20 23/02/2009) ну то что такая работа оцениваетс в 10-15 уе. все риски в нутри заложены dasha (20:11:21 23/02/2009) не оценил свои возможности? dasha (20:11:32 23/02/2009) я тебе 50 готова была заплатить, как и просил a4tech (20:11:47 23/02/2009) у меня получилось сконвертировать только ексель. док я вытянуть так как надо не могу dasha (20:12:06 23/02/2009) Ок, получай тогда отзыв по заслугам. Ты меня очень подвел dasha (20:12:15 23/02/2009) Я и-за тебя на денбги попала a4tech (20:12:33 23/02/2009) я представляю сколько тебе за эту услугу платят dasha (20:12:53 23/02/2009) не так много, как ты можешь себе представит dasha (20:12:55 23/02/2009) ь dasha (20:13:10 23/02/2009) я с такими исполнителями в минуса ухожу
Самый неадекватный заказчик за мою сознательную жизнь. скомканное задание, остуствие четко поставленных целей. :( ДВА РАЗА ПОДУМАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ СВЯЗЫВАТЬСЯ.
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