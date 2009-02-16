Натянуть дизайн на Joomla + фотогалерея

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Нужно натянуть готовую верстку на Joomla + Поставить Фотогаллерею

Бюджет 70$ Без отзывов не писать рассматривать не буду, сроки 4 дня.

Joomla лежит тут: http://joomlaportal.ru/content/view/1719/70/

Галлерея для Джумлы Фока "Phoca" версия 2.0.2 - Полная русская версия

Вёрстка тут: http://photographersgroup.com.ua - собственно такой сайт и надо сделать на Джумле :)

В личку и АСЮ не писать игнор сразу. :))

Спасибо за понимания

Joomla
15 лет назад
ProWebDevSeo
Евгений 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-2)