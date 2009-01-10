Внести поправки на сайт, доделать,исправить ошибки

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Веб-программированиеЗакрыт11 заявок218 просмотров
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Следующий проект выставляю.

Причина: проблемы с программистом, а проекты горят. Может быть, что лучше всего, выберу одного исполнителя.

Ответственность приветствуется.

Подробности в личке.

P.S. Будет еще 2 заказа

15 лет назад
karelina
Дарья 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва(-1)