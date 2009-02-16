Установить готовые моды на торрент

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Здравствуйте, необходимо установить готовые моды на торрент тррекер и поставить на новый дизайн.

+Доработка админки (вывод баннеров) + 2,3 не сложные функции.

Файл (архив) торрента не могу прикрепить так как весит более 2 мб, так, что при личном контакте.

Прошу Ознакомиться и озвучить цену и сроки.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)