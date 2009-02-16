Html to cms

Добрый день! Предлагаю работу по созданию справочника javascript на сайте http://javascript.ru В процессе вы - приобретете новые знания - заработате Обязательно: - некий уровень знакомства с javascript - грамотный русский - понимание английского Справочник можно делать по английским и частично русским материалам MDC ...
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Нужно по уже готовому ждизайну... не
Короче из html в дле)
Плачу примерно 5 баксов)
Пишите в асю
478598387
или в мыло
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