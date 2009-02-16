Мода для администрирования SMF форума

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Ищу программиста с обытом работы с SMF (приведите примеры что и когда делали). Без опыта - пожалейте свое и мое время.

для модерируемого SMF форума нужна мода админки - просмотр Private Messages для определенного юзера в определенный период времени (интервал дат). соответственно нужно также изменить функцию удаления Private Messages в клиентской - удаление заменить на архиваци ю - для клиента записи будут удалены, для админа видны.

15 лет назад
willarin
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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