Справочник по javascript

Пофиксить ошибки чата (пхп+Javascript), поправить бан по ID, устранить возможные ошибки при чтении сессии, установить возможность бана по мак адресу... Оптимизировать чат снизить нагрузку на сервер... Чат очень старый!!! все работает... менять чат не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Предлагаю работу по созданию справочника javascript на сайте http://javascript.ru
В процессе вы
- приобретете новые знания
- заработате
Обязательно:
- некий уровень знакомства с javascript
- грамотный русский
- понимание английского
Справочник можно делать по английским и частично русским материалам MDC и MSDN.
Оплата - возможна как фуллтайм, так и сдельная, по страницам.
Пожалуйста, к ответу прицепляйте примеры javascript-кода и перевод параграфа: "The initial length of the array. You can access this value using the length property. If the value specified is not a number, an array of length 1 is created, with the first element having the specified value. The maximum length allowed for an array is 4,294,967,295."
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