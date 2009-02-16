Запросы из Firebird на сайт

Требуется создать модуль для JW FLV Media Player который будет отправлять на сервер данные о - средней скорости загрузки видео ролика с сервера на компьютер клиента - среднем времени ожидания дозагрузки видео ролика в процессе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные данные:
- сайт на PHP+MySQL на хостинге без Firebird
- БД на базе Firebird в некой локальной сети
Задача:
- организовать вывод данных из БД на сайт
- просмотр этих данных должен быть конфиденциален, и поэтому необходимо будет организовать работу запросов через HTTPS
Примечания:
- дополнительная сложность работы заключается в том, что БД большая (~16M), и создается ежедневно в новой папке (имя папки в формате год-месяц-число)
- базу модифицировать нельзя
- структура таблиц в БД имеется
- поддержки Firebird на хостинге не дают (хостинг виртуальный)
- крайней мерой решения вижу возможный перенос сайта в локальную сеть (FreeBSD7+Apache2+Mysql5+Firebird)
mailto:[email protected]
Предложения принимаются также по icq: 217-356-706 (Егор)
Сроки и оплата оговариваются отдельно. (Оплата в гривнах)
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