Запросы из Firebird на сайт

Исходные данные:

- сайт на PHP+MySQL на хостинге без Firebird

- БД на базе Firebird в некой локальной сети

Задача:

- организовать вывод данных из БД на сайт

- просмотр этих данных должен быть конфиденциален, и поэтому необходимо будет организовать работу запросов через HTTPS

Примечания:

- дополнительная сложность работы заключается в том, что БД большая (~16M), и создается ежедневно в новой папке (имя папки в формате год-месяц-число)

- базу модифицировать нельзя

- структура таблиц в БД имеется

- поддержки Firebird на хостинге не дают (хостинг виртуальный)

- крайней мерой решения вижу возможный перенос сайта в локальную сеть (FreeBSD7+Apache2+Mysql5+Firebird)

mailto:[email protected]

Предложения принимаются также по icq: 217-356-706 (Егор)

Сроки и оплата оговариваются отдельно. (Оплата в гривнах)