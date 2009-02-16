Исправить ошибки в SQL

Веб-программированиеЗавершен5 заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно исправить ошибки в СГЛ... сайт работает, кроме главной страницы.. выдает ошибку "500 Internal Server Error"

15 лет назад
BOMJARA
Artur 
48 летАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Ser_G
Гость 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Супер програмист!!! просто красавчик!!! исправил проблему на сайте, которую я уже 2 месяца не мог исправить!!! дай Бог здоровья!!! РЕСПЕКТ и УВАЖУХА полнейшая!!!!!!!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!