Модуль стастистики для JW FLV Media Player

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки169 просмотров
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Требуется создать модуль для JW FLV Media Player который будет отправлять на сервер данные о

- средней скорости загрузки видео ролика с сервера на компьютер клиента

- среднем времени ожидания дозагрузки видео ролика в процессе воспроизведения

- битых файлах.

В плейере есть функция определения скорости загрузки Bandwidth Detection.

JW FLV Media Player доступен http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/

Есть исходный код JW FLV Media Player 3.6

Есть пример реализации подобного модуля для плеера версии 2.6

оплата от $90.

15 лет назад
1cnet
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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