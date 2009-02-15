Модуль стастистики для JW FLV Media Player

Здравствуйте! Короче нужно следующее : граббер с сайта промодиджей точка ру 3-х "параметров" исполнителя, названии песни и прямой ссылки. Граббер не сложный. можно делать хоть на сокетах, хоть на курле на ваше усмотрение. (можно многопоточный, можно ...