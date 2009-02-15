Скрипт - Оповещатель Вконтакте на ICQ

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок579 просмотров
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Нужен Оповещатель событий Вконтакте.ру прямо в ICQ

Поддерживаемые функции.

Оповещения событий:

-Новые сообщения

-Добавляется друг

-УДАЛЯЕТСЯ ДРУГ

-Отметка на фото

-Отметка на видео

-Отметка на стене

-Новые группы

-Новые мнения

с регистрацией, массовый сервис

15 лет назад
trandman
Марат 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nkiselev
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
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