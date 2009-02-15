Доработка скрипта игры XNova(аналог OGame)

В имеющеюся сборку движка игры XNova необходимо добавить функцию САБ(совместная атака и оборона) по своей функциональности аналогичную описанной на этой странице board.ogame.ru/thread.php?threadid=39104

Для работы предоставлю сборку, в которую необходимо встроить функцию, и отдельно файлы с САБом работоспособные на данный момент процентов на 40.