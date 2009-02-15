Доработка скрипта игры XNova(аналог OGame)

Задача. Есть лого опреденного размера. Есть текст Скажем так есть пример html бАннера ( баннер простой лого+ текст ) задача сделать страницу которая бы позовлила его редактировать и тут же видеть результат ( то есть как будет выглядеть ...
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В имеющеюся сборку движка игры XNova необходимо добавить функцию САБ(совместная атака и оборона) по своей функциональности аналогичную описанной на этой странице board.ogame.ru/thread.php?threadid=39104
Для работы предоставлю сборку, в которую необходимо встроить функцию, и отдельно файлы с САБом работоспособные на данный момент процентов на 40.
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