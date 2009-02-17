Проблема кодировки видео

Веб-программированиеЗавершен3 заявки350 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть проблема, на сайт заливается различные форматы видео - wmv, mpg,avi, которые впоследствии переводятся в flv при помощи mencoder и ffmpeg.

Проблема: в файлах формата wmv, mpg после кодирования остается большая зернистость ( avi всё отлично).

Надо решить проблему.

Кто может помочь, пишите,также сообщайте и о цене вопроса.

15 лет назад
Pavlos
Павел 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
OldSkull
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Всё отлично!Решил сложную работу в течение одного дня.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. 10 с плюсом.