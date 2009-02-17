Проблема кодировки видео

Есть проблема, на сайт заливается различные форматы видео - wmv, mpg,avi, которые впоследствии переводятся в flv при помощи mencoder и ffmpeg.

Проблема: в файлах формата wmv, mpg после кодирования остается большая зернистость ( avi всё отлично).

Надо решить проблему.

Кто может помочь, пишите,также сообщайте и о цене вопроса.