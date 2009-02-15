Сделать шаблон под DLE

Есть установленный сервер на jabber Нужно сделать: Модуль для бесплатной цмс, желательно для Joomla. Задача модуля: 1. Легко подключаться в цмс. 2. На основе вводимых данных пользователем при регистрации на сайте заводится запись в самом jabber 4. Нужно осуществить поиск по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанный дизайн, нужно его установить на DLE (сделать шаблон). Работа срочная
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