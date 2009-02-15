Нужен джава скрипт Я когда-то зашел на сайт и автоматически открылся другой сайт в новой вкладке. Подскажите как называется такой скрипт. Чтоб человек зашел на определенный сайт и автоматом в другой вкладке открылся другой сайт, но при этом чтоб первый сайт не пропадал.

Хотел бы чтоб вы сделали и установили на 4 сайта. Чтоб при открытии одного и 4 сайтов открывалось автоматом окно друго-го сайта.

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