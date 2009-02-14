Требуется скрипт для скачивания писем. Т.е. я ввожу smtp-сервер, логин, пароль и тему письма - скрипт подсоединяется к серверу, скачивает последнее письмо с данной темой и выводит его на экран. Всё. Обязательно должна быть поддержка gmail.com, mail.yandex.ru, ...
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Необходим компонент рассылки файлов для Joomla1.5 со следующим функционалом:
1. Модуль на фронтенде с полями для ввода "Имя" и "Адрес e-mail", переключателем "Подписаться/отписаться" и кнопкой "ОК".
- пользователи через него смогут подписываться/отписываться от рассылки
2. Компонент на бэкенде - админ сайта может в любой момент отправить рассылку, которая придет всем пользователям, подписавшимся через модуль на бэкенде. Рассылка должна иметь:
- текстовое поле (сообщение получателям рассылки)
- возможность аттача файла.
Оплата в WMZ.
Предложение должно содержать реальный срок разработки и стоимость вашей работы.
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