Необходим компонент рассылки файлов для Joomla1.5 со следующим функционалом:

1. Модуль на фронтенде с полями для ввода "Имя" и "Адрес e-mail", переключателем "Подписаться/отписаться" и кнопкой "ОК".

- пользователи через него смогут подписываться/отписываться от рассылки

2. Компонент на бэкенде - админ сайта может в любой момент отправить рассылку, которая придет всем пользователям, подписавшимся через модуль на бэкенде. Рассылка должна иметь:

- текстовое поле (сообщение получателям рассылки)

- возможность аттача файла.

Оплата в WMZ.

Предложение должно содержать реальный срок разработки и стоимость вашей работы.