Нужно написать модуль для DLE, состав клана под on-line игру Бойцовский Клуб+маленький хак, что должно быть: 1. В админке должна быть возможность создание отделов (Боевой отдел, совет клана и т.д.) 2. Добавление людей 3. что бы можно было ...
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