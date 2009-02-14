Переделать галерею с AS2 на AS3

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Нужно переделать галерею. Она написана на AS2 ее нужно переделать под AS3 чтобы она запустилась на Flex 3.
Работа легкая, если вы знаете AS, там нужно исправить всего пару ошибок.
Вот рабочая на AS 2 http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/PhotoViewer.html
Исходник http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/srcview/index.html
Слева внизу ссылка для скачивания
Цена отзыв + 5$(так как работа легкая)
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