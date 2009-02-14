Переделать галерею с AS2 на AS3

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Нужно переделать галерею. Она написана на AS2 ее нужно переделать под AS3 чтобы она запустилась на Flex 3.

Работа легкая, если вы знаете AS, там нужно исправить всего пару ошибок.

Вот рабочая на AS 2 http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/PhotoViewer.html

Исходник http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/srcview/index.html

Слева внизу ссылка для скачивания

Цена отзыв + 5$(так как работа легкая)

15 лет назад
serVova
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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