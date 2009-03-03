Тесты, IQ, Узнать дату смерти, психологические.

Есть форма из пяти шагов, для каждого шага необходимо сделать проверку вводимых/выбранных данных. 1. JAVASCRIPT до отправки данных,. 2. PHP после отправки данных. 3. AJAX во время ввода данных. + ajax на обновление шагов формы. Выбор/комбинация способов зависит от ...
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Необходимо написать сам скрипт + составить список вопросов для тестов. Тесты для партнерской программы с привязкой SMS. Примеры сайтов: http://go-test.ru/, http://iq-tester.ru/
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