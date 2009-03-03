Тесты, IQ, Узнать дату смерти, психологические.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки257 просмотров
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Необходимо написать сам скрипт + составить список вопросов для тестов. Тесты для партнерской программы с привязкой SMS. Примеры сайтов: http://go-test.ru/, http://iq-tester.ru/

15 лет назад
Van0
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Anexroid
Никита 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$50
7 дней
Отлично выполнил и даже перевыполнил свою работу :) без лишних вопросов и точно в срок. Очень адекватный человек и приятен в общении. Рекомендую всем. 10 баллов!
Остался целиком и полностью доволен сотрудничеством с Иваном - огромное спасибо! Рекомендую всем - приятный в общении, понимающий, отзывчивый заказчик.
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