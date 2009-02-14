Разработка Социальной сети.

Требуется доработать(либо разработать с нуля или предложить готовое решение(!SE и т.п. не предлагать!)) движок социальной сети, написанный на CodeIgniter. Движок по функционалу аналогичен сайту вконтакте на ранней стадии. ТЗ имеется.

Стоимость договорная. Требуется: исполнительность, опыт, высокие знания в области: PHP, Ajax, MySQL, ПРОЖИВАНИЕ В СПб или близлежащих городах.

ДИЗАЙН НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ICQ: 190313651