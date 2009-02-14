Придумать и спрограммировать приложение для женского сайта. Собственно можно и по отдельности придумать и реализовать, но хотелось бы конечно работать с одним человеком. Оплата сразу же по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать модуль для DLE, состав клана под on-line игру Бойцовский Клуб+маленький хак, что должно быть:
1. В админке должна быть возможность создание отделов (Боевой отдел, совет клана и т.д.)
2. Добавление людей
3. что бы можно было ставить например Глава Клана он будет первым в списке а зам. главы вот-втором иначе говоря сделать по id или как нибудь сортировку что бы самому можно было настраивать
4. На сайте должно показывать: значок склоности, значок клана (если есть), ник, Должность, в каком городе, on-line/offline, если online то в какой локации, если в бою то ссылка на БОЙ+локация, если off-line то время когда был в игре и ссылка на последний бой
5. Сделать полную иснтрукцию по установке install иначе говоря
6. Если будет работать через cron то тоже в install только объяснить как настраивать для cPanel
Данные изымаются так:
http://mooncity.combats.com/inf.pl?login=ВолшебствО
http://mooncity.combats.com/inf.pl?login=ВолшебствО&short=1
Маленький хак:
При добавление новостей, комментариев и сообщений на форуме что бы везде было так как на скрине, при нажатии на ник показывало стандартное DLE информацию а около ника был бы значок при нажатии на который показывает инфу в игре.
Те кто не писал такие скрипта прозьба проходить мимо, кто писал знают что написать такой скрипт мелоч но сделать к DLE уже мальца посложнее
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