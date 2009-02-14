Нужно написать модуль для DLE, состав клана под on-line игру Бойцовский Клуб+маленький хак, что должно быть:

1. В админке должна быть возможность создание отделов (Боевой отдел, совет клана и т.д.)

2. Добавление людей

3. что бы можно было ставить например Глава Клана он будет первым в списке а зам. главы вот-втором иначе говоря сделать по id или как нибудь сортировку что бы самому можно было настраивать

4. На сайте должно показывать: значок склоности, значок клана (если есть), ник, Должность, в каком городе, on-line/offline, если online то в какой локации, если в бою то ссылка на БОЙ+локация, если off-line то время когда был в игре и ссылка на последний бой

5. Сделать полную иснтрукцию по установке install иначе говоря

6. Если будет работать через cron то тоже в install только объяснить как настраивать для cPanel

Данные изымаются так:

http://mooncity.combats.com/inf.pl?login=ВолшебствО

http://mooncity.combats.com/inf.pl?login=ВолшебствО&short=1

Маленький хак:

При добавление новостей, комментариев и сообщений на форуме что бы везде было так как на скрине, при нажатии на ник показывало стандартное DLE информацию а около ника был бы значок при нажатии на который показывает инфу в игре.

Те кто не писал такие скрипта прозьба проходить мимо, кто писал знают что написать такой скрипт мелоч но сделать к DLE уже мальца посложнее