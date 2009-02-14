Требуется написать движок биржи труда.

Нужно переделать галерею. Она написана на AS2 ее нужно переделать под AS3 чтобы она запустилась на Flex 3. Работа легкая, если вы знаете AS, там нужно исправить всего пару ошибок. Вот рабочая на AS 2 http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/PhotoViewer.html Исходник http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/srcview/index.html Слева ...