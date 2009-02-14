Требуется написать движок биржи труда.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок256 просмотров
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Требуется написать хороший движок для биржи труда,по функционалу напоминающий HeadHunter .

Мне важно знать цену и сроки.

Работа будет вестись только по договору.Нужны серьезные прогеры с подобным опытом.

Интересуют прогеры из Санкт-Петербурга.

Пишите в предложения сроки и цены.

В личку не писать,отвечу сам.

15 лет назад
ciklop
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов