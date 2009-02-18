Создать старничку с выбором информеров валюты

Нужен шаблон DLE для сайта с фильмами! Шаблон должен быть простым и удобным !!! Жду предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вобщем так. Есть сайт http://finance.i.ua там есть информеры валют, нужно сделать тоже самое и на моем сайте http://ukr-firma.com/currency вот тут таблица уже есть и тоже надо будет сделать страничку с информерами где люди выбирают банки, палитру счетчика и потом получают код для установки на своем сайте.
Анимированные счетчики не нужны.
Ваши сроки???
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