Создать старничку с выбором информеров валюты

Вобщем так. Есть сайт http://finance.i.ua там есть информеры валют, нужно сделать тоже самое и на моем сайте http://ukr-firma.com/currency вот тут таблица уже есть и тоже надо будет сделать страничку с информерами где люди выбирают банки, палитру счетчика и потом получают код для установки на своем сайте.

Анимированные счетчики не нужны.

Ваши сроки???