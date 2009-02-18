Создать старничку с выбором информеров валюты

$30
Веб-программированиеЗавершен2 заявки132 просмотра
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Вобщем так. Есть сайт http://finance.i.ua там есть информеры валют, нужно сделать тоже самое и на моем сайте http://ukr-firma.com/currency вот тут таблица уже есть и тоже надо будет сделать страничку с информерами где люди выбирают банки, палитру счетчика и потом получают код для установки на своем сайте.

Анимированные счетчики не нужны.

Ваши сроки???

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Demas
Данко 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель сделал все быстро и качественно. Были не большие проблемы но все решилось очень быстро. Всем рекомендую.
Отличный заказчик. Были недоразумения но все решилось
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