Подобрать и натянуть шаблон

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки148 просмотров
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Нужен шаблон DLE для сайта с фильмами! Шаблон должен быть простым и удобным !!!

Жду предложений!

15 лет назад
petrovka
Евг Про 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
stv_freelance
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$27
1 день
Работа сделана отлично, я рад, буду обращаться!
Отличный заказчик) Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую.
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