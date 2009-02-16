Здравствуйте! Короче нужно следующее : граббер с сайта промодиджей точка ру 3-х "параметров" исполнителя, названии песни и прямой ссылки.

Граббер не сложный. можно делать хоть на сокетах, хоть на курле на ваше усмотрение. (можно многопоточный, можно нет.) Принцып работы : либо указал ссылку на БУКВУ исполнителей 3 параметра которых нужно сграбить, либо чтобы все сразу грабилось - как вам удобней.

Если есть база с небитыми ссылками то могу взять сразу базу. Можете так же написать скрипт, сграбить все и продать мне только базу без скрипта. без разницы. вот.... вроде все. Работа не сложная оплата 10 баксов. Мог бы и сам сделать, но !! - ЛЕНЬ =)

просьба сразу не писать цены которые не соответствуют реальной сложности сего скрипта.

Так же по готовой базе если даете базу. набросаю скрипт, прогоню ее через него и если битых ссылок более 20% от их общего количества то базу покупать у вас не буду!