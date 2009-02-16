Поставить скрипт случайной картинки на сайт

Веб-программированиеЗавершен13 заявок241 просмотр
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Нужно написать скипт-минигаллерейку для сайта, которая будет выводить сменяющиеся картинки. Галлерейка должна быть небольшая с картинками гденибудь 300 на 200 пикселей и чтобы ее можно было вставить в нужное место на страничке, ну и соответственно через ftp-шник загружать новые картинки, в общем чтобы картинки можно было оперативно заменять без доп настроек скрипта. Во флэше или php или вообще html тегом это будет сделано - не важно.

15 лет назад
JuliaBC
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
T_I_M
Тимур 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Сделал качественно и ,что для меня главное,очень быстро.Все за меня установил и настроил,научил пользоваться. Спасибо большое,надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Четкая постановка задачи, приятное общение. Видно что человек разбирается в той области в какой делает заказ и это сводит к минимуму лишние разъяснения. Приятно работать, советую