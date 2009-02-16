Поставить скрипт случайной картинки на сайт

Нужно написать скипт-минигаллерейку для сайта, которая будет выводить сменяющиеся картинки. Галлерейка должна быть небольшая с картинками гденибудь 300 на 200 пикселей и чтобы ее можно было вставить в нужное место на страничке, ну и соответственно через ftp-шник загружать новые картинки, в общем чтобы картинки можно было оперативно заменять без доп настроек скрипта. Во флэше или php или вообще html тегом это будет сделано - не важно.