belarusrulez

Иван Фёдоров belarusrulez

 
37 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Parsing. Datavase coding. C#, Java

C#, Java. MS Sql, MySql, Derby, Firebird.

MySQLJavaFirebird
Отзывы заказчиков
porochkin
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Срочно! Нужно заполнить БД!
Всё быстро, понятно, с энтузиазмом. Входит в любое положение. Способен договариваться о цене. Быстро переделывает косяки, если есть. Приятен в общении. В общем теперь если чего надо спарсить, я знаю к кому обращаться. Спасибо за работу, Ваня =)
проект был чёртикогда ничё не помню уже
Ответный отзыв
romel
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Программа добавления файлов в zip архивы
Все отлично сделано, так как и задумывалось
проект был чёртикогда ничё не помню уже
Ответный отзыв
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
7 баллов
13 лет назад
Парсер
Техническое задание я не составлял. Задачу поставил через интервью (личное общение). Задача решена. Пользоваться программой неудобно. Я понимаю, что после решения задачи, её всегда дорабатывают. В этот раз, дорабатывать мне не захотелось, чем, возможно, поставил в неловкое положение Исполнителя. 7 баллов по моим общим ощущениям.
проект был чёртикогда ничё не помню уже
Ответный отзыв
xodapi
Сергей 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов
$100
10 баллов
13 лет назад
Парсер наименований товаров
Сделано все быстро и качественно, уровень исполнения очень хороший. Будем продолжать сотрудничать и дальше.
Точно. лаконично. понятно. на вопросы отвечал не "размазывая кашу по тарелке" :)
Ответный отзыв
denis_ko
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужен несложный парсер
Все супер, спасибо)
Описал точно задачу. оплата за секунду. никаких проблем. обращайся ещё ))
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $5
от 1 дня
#597
Базы данных
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#32
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#628