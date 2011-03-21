Всё быстро, понятно, с энтузиазмом. Входит в любое положение. Способен договариваться о цене. Быстро переделывает косяки, если есть. Приятен в общении. В общем теперь если чего надо спарсить, я знаю к кому обращаться. Спасибо за работу, Ваня =)