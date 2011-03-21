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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
Всё быстро, понятно, с энтузиазмом. Входит в любое положение. Способен договариваться о цене. Быстро переделывает косяки, если есть. Приятен в общении. В общем теперь если чего надо спарсить, я знаю к кому обращаться. Спасибо за работу, Ваня =)
$30
10 баллов
13 лет назад
Все отлично сделано, так как и задумывалось
$100
7 баллов
13 лет назад
Техническое задание я не составлял. Задачу поставил через интервью (личное общение). Задача решена. Пользоваться программой неудобно. Я понимаю, что после решения задачи, её всегда дорабатывают. В этот раз, дорабатывать мне не захотелось, чем, возможно, поставил в неловкое положение Исполнителя. 7 баллов по моим общим ощущениям.
$100
10 баллов
13 лет назад
Сделано все быстро и качественно, уровень исполнения очень хороший. Будем продолжать сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Точно. лаконично. понятно. на вопросы отвечал не "размазывая кашу по тарелке" :)
$10
10 баллов
15 лет назад
Все супер, спасибо)
Ответный отзыв
Описал точно задачу. оплата за секунду. никаких проблем. обращайся ещё ))
Веб-программирование
4 отзыва
от $5
от 1 дня
#597
Базы данных
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#32
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#628