Joomla + Virtuemart Шаблон

$250
Веб-программированиеЗавершен4 заявки193 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист который быстро прикрутит шаблон к Joomla + virtuemart. Сайт - магазин.

Порядок оплаты - выполняете на своем сервере - показываете я оплачиваю.

Сроки от 4ех до 8ми часов с момента начала работы. Предлагайте цены. Т.к сроки срочные то соглашусь на надбавку к стандартной цене.

Спасибо.

JoomlaVirtuemart
15 лет назад
c100e
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Player666
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$300
1 день
Крутейший Спец. Рекомендую.
После ночи мучений над проектом, заказчик тупо кинул меня... зла не хватает... только зря время и нервы потерял... :(