Joomla + Virtuemart Шаблон

Требуется создать модуль для JW FLV Media Player который будет отправлять на сервер данные о - средней скорости загрузки видео ролика с сервера на компьютер клиента - среднем времени ожидания дозагрузки видео ролика в процессе ...
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