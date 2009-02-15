Разработать дизайн флеш игры в покер

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Необходим флешер с хорошим знанием ActionScript

Необходимо разработать дизайн флеш игры в покер.

Бюджет ограничен, всего 150$.

Только с портфолио. Без предоплаты.

Если сотрудничество удовлетворяет, последуют подобные заказы.

Пишите только в ICQ 407-299-971

15 лет назад
vicevice
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16 лет в сервисе
Был
15 лет назад