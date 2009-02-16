Доработка php скриптов

$30
Веб-программированиеЗавершен15 заявок242 просмотра
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Трубуется пофиксить ошибки в двух небольших самописных скриптах и дописать к ним кое-что.

PHP
15 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
hand-made
Андрей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Работа была вополнена в самые сжатые сроки. Моментально разобрался в чужих скриптах, нашел ошибки и исправил. Никаких претензий. Спасибо!
Четкая постановка задачи и оплата. Приятно было поработать.