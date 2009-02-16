Сайт аналог weblancer.net

Нужно написать javascript добавление товаров(мест) в корзину+ удаление+передача этих данных далее в json формате _http://jazz.su/proba/index2.php- слайд добавление мест
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Требуется создать сайт по функция аналог веблансер, только программная часть. готов сотрудничать как с одним прогером так и с командой.
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