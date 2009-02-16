Движок - база данных свободных мест на лодках

Требуется движек поиска мест на лодках (дайвинг)

Идеально – адаптация под нужды Джумлы.

Нужная информация в базе:

Имя лодки. Месторасположение ( страна – штат(графство, обоасть, район) – город (интеграция и подключение гугл карты не обязательно – для этого есть специальный человек). Имя и контактные данные владельца.

Тип (Лодки делятся на 2 типа - liveaboard (сафарийные яхты где народ живет и ныряет несколько дней) и однодневные катера - возвращающиеся в порт каждые день соответственно.

Длинна, ширина, скорость, мощность силовой установки. Наличие и тип компрессора на боту, экипаж, типы кают (если речь идет о сафарийной яхте) количество дайверов на борту. Год постройки.

Фото.

Маршрут куда идет лодка (ссылка на описание места погружения – информация редактируется владельцем лодки, описание, глубина, фото - подключение гугл карты не обязательно – для этого есть специальный человек).

Дают ли пайку на борту (если речь идет об однодневном чартере).

Оборудование лифтом для подъема дайвера из воды (если речь идет об однодневном чартере).

Необходимая квалификация подводника.

Дата и время выхода (идеально – подключение гугл календаря).

Количество оставшихся свободных мест.

Минимальное кол-во народу требующееся для выхода.

Цена за голову.

Цена за весь карапь если чартер продается по фиксированной цене.

С какого года шкипер лодки в бизнесе.

Поиск осуществляется выборкой страны - города - типа лодки или на какое место погружения она выходит. И даты разумеется.

Нужно создание 3 уровня прав. Роли (в порядке убывания привилегий): администратор, владелец профиля (лодки), зарегистрированный пользователь.

1. Администратор создает глобальные настройки системы (редактирование информации, удаление, добавление владельце, генерирование паролей). Полный контроль над базой объектов. Редактирование всего гео-списки, список типов лодок (днейной чартер – liveaboard), и мест куда выходят. Может создавать и управлять учетными записями лодок. Управляет всем.

2. Владелец профиля (лодки) – может добавлять объекты в базу данных, даты и время выхода, кол-во свободных мест, удалять их, редактировать данные, добавлять фотографии, имеет доступ к редактированию только информации, относящейся к своей лодке, которые добавил сам. Максимально просто и интуитивно понятный интерфейс.

3. Зарегистрированный пользователь – ищет себе место, контактирует с владельцем лодки посредством емайл формы с сайта или телефону. Максимально просто и интуитивно понятный интерфейс.

Идеально – использование готового покупного скрипта и адаптация под вышеперечисленные нужды.

Интеграции принятие оплаты не нужно.

Нужен только движек - программирование.

Дизайн и верстка не нужны.

Есть примеры как выглядят похожие сайты.

Предпочтение отдается наиболее конкретным предложениям. Предпочтение готовым покупным скриптам.

Любые вопросы по заданию приветствуются.