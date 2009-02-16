Переделать кое-что в интернет-магазине

Имеется сайт bux.smscy.ru Система активной рекламы. Человек переходит по ссылкам рекламодателей и получает за это деньги. Человек может либо запросить вывод этих средств, либо просто конвертировать свои деньги в рекламу. При конвертации он выбирает Вывести деньги>Конвертировать ...
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