Устранить ошибку

Имеется сайт bux.smscy.ru

Система активной рекламы. Человек переходит по ссылкам рекламодателей и получает за это деньги. Человек может либо запросить вывод этих средств, либо просто конвертировать свои деньги в рекламу. При конвертации он выбирает Вывести деньги>Конвертировать в рекламу - Затем ему нужно заполнить поля:

"Текст ссылки" - Здесь он вводит название своей ссылки

"URL" - здесь вводит свою ссылку

После этого он нажимает "конвертировать".

После этого у меня в админке в разделе "Модерация ссылок" появляется список ссылок людей, которые конвертировали свои деньги в рекламу. И ошибка в том, что во всех этих ссылках описание правильное, такое какое оставляли они. А вот адрес их введённой ссылки меняется на мой сайт bux.smscy.ru

Нужно устранить эту ошибку.

Я даю вам данные FTP и вы уже сами разбираетесь со скриптами.

Если что то не понятно, пишите.