Устранить ошибку

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки140 просмотров
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Имеется сайт bux.smscy.ru

Система активной рекламы. Человек переходит по ссылкам рекламодателей и получает за это деньги. Человек может либо запросить вывод этих средств, либо просто конвертировать свои деньги в рекламу. При конвертации он выбирает Вывести деньги>Конвертировать в рекламу - Затем ему нужно заполнить поля:

"Текст ссылки" - Здесь он вводит название своей ссылки

"URL" - здесь вводит свою ссылку

После этого он нажимает "конвертировать".

После этого у меня в админке в разделе "Модерация ссылок" появляется список ссылок людей, которые конвертировали свои деньги в рекламу. И ошибка в том, что во всех этих ссылках описание правильное, такое какое оставляли они. А вот адрес их введённой ссылки меняется на мой сайт bux.smscy.ru

Нужно устранить эту ошибку.

Я даю вам данные FTP и вы уже сами разбираетесь со скриптами.

Если что то не понятно, пишите.

15 лет назад
danilbaht
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ProWebDevSeo
Евгений 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
39 отзывов(-3)
15 лет назад
$15
1 день
Все сделал реактивно, качественно. За 5 минут нашёл несколько серьёзных ошибок в скрипте и устранил их. Терпелив, приятен в общении! Всем рекомендую как добросовестного исполнителя.
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