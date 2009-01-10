Система поиска в БД

Доброго времени суток!

Собственно что мне нужно:

Сайт-вебморда-

1-авторизация пользователей с возможностью ограничения им доступа к сайту по дате-времени (например доступ до 25 числа и.т. или на месяц)

есть бд с 20 таблицами(в таблицах от 7-15 полей, от 10000-1000000 записей) нужно написать морду которая будет производить поиск по всем таблицам по 4-5 полям Ф.И.О дата рожд, телефон...

выводить результаты поиска во всех таблицах только заполненые поля каждой таблицы(незаполненые скрывать)

возможность добавления записи в найденый результат любой из таблиц(только в незаполненые поля)

возможность добавления новой записи в любую из таблиц

автоматическое ведение БД поисковых запросов с отображением при повторном поиске(например Иванов ищет :Петров иван иваныч ему выдается результат поиска по всем таблицам+ что эту запись уже искал Сидоров Петр петрович 10.01.2009 )

3-отдельная страничка "Статистика БД" в которой будет отображаться информация о количестве 1-поисковых запросов, 2-количестве записей в таблицах баз данных(чтоб видели что данные пополняются)

страничка (только для админа) лог действия пользователей(Вася добавил запись(id)в бд такуюто)

Жду предложений

спасибо