Система поиска в БД

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Собственно что мне нужно:

Сайт-вебморда-

1-авторизация пользователей с возможностью ограничения им доступа к сайту по дате-времени (например доступ до 25 числа и.т. или на месяц)

есть бд с 20 таблицами(в таблицах от 7-15 полей, от 10000-1000000 записей) нужно написать морду которая будет производить поиск по всем таблицам по 4-5 полям Ф.И.О дата рожд, телефон...

выводить результаты поиска во всех таблицах только заполненые поля каждой таблицы(незаполненые скрывать)

возможность добавления записи в найденый результат любой из таблиц(только в незаполненые поля)

возможность добавления новой записи в любую из таблиц

автоматическое ведение БД поисковых запросов с отображением при повторном поиске(например Иванов ищет :Петров иван иваныч ему выдается результат поиска по всем таблицам+ что эту запись уже искал Сидоров Петр петрович 10.01.2009 )

3-отдельная страничка "Статистика БД" в которой будет отображаться информация о количестве 1-поисковых запросов, 2-количестве записей в таблицах баз данных(чтоб видели что данные пополняются)

страничка (только для админа) лог действия пользователей(Вася добавил запись(id)в бд такуюто)

Жду предложений

спасибо

15 лет назад
xoxol609
Alex Alex 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
2 дня