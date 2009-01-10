Скриптинг сайта точного времени

Доброго времени суток! Собственно что мне нужно: Сайт-вебморда- 1-авторизация пользователей с возможностью ограничения им доступа к сайту по дате-времени (например доступ до 25 числа и.т. или на месяц) есть бд с 20 таблицами(в таблицах от 7-15 полей, от 10000-1000000 ...