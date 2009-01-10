Скриптинг сайта точного времени

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки226 просмотров
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Текст проекта удалён.

15 лет назад
Mujchina
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
21 час назад
Выбранный исполнитель
pnaschadov
Petr Naschadov 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$250
10 дней
Человек будучи выбранным исполнителем пропал, на письма не отвечает. Получил от меня предоплату, результат нулевой, на вопросы не отвечает. Однозначно!!!! не рекомендую с ним работать во избежании потерь прежде всего времени, нервов и финансов.