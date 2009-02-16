Нужен JS скрипт

У меня стоит движок Social Engine, нужно написать 1 модуль на php/mysql. Что касается модуля, то нужно: страница с перечнем платных и бесплатных разделов. 2 типа пользователей: 1. которые просматривают информацию и покупают 2. которые эту информацию выкладывают и ...
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Скрипт на JS который преобразует по рег. выражению html в bbcode .
htmltobb(входящее)
например имеется на входе
бла бла бла куда
на выходе
бла бла бла куда
сам чтото регулярные на JS не осилил ) подобных замен несколько.
цены и сроки. писать все только сюда, приват и аська игнорируются.
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