Нужен JS скрипт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок165 просмотров
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Скрипт на JS который преобразует по рег. выражению html в bbcode .

htmltobb(входящее)

например имеется на входе

бла бла бла куда

на выходе

бла бла бла куда

сам чтото регулярные на JS не осилил ) подобных замен несколько.

цены и сроки. писать все только сюда, приват и аська игнорируются.

15 лет назад
seychas
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
zdv
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Не успел создать проект, уже получил то, что хотел :) и сам наконец с js регулярными разобрался. )) прийду ысчо )
Замечательный заказчик!!! Сделка была молниеносной! Все было схвачено на лету, только выслал уже получил денежное вознаграждение и отзыв! С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем! Советую всем!!!