Нужно сделать аналог листания книги

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок345 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется информация в виде файлов Ворд - нужно сделать так, чтобы ее можно было на сайте просматривать в виде листания страниц и чтобы нельзя было скопировать информацию. Решение должно быть удобным для использования, чтобы конвертировать тексты было просто или это делалось на лету.

Пример - http://www.neckermann.ua/ua/nm2/home/onlinekatalog/index.html?EMBPERL_UID=:29996f12e55e4d9190ad6916f3bc3996&flashurl=http%3A%2F%2Fcatalog.mcaonline.si%2Ferez4%2Ffsi4%2Ffsi.swf%3Fcfg%3Dneckermann%2F258_ukr%2Fhk_258_ukr%2Fhk_258_ukr&ohneheader=1

Интересует стоимость и реализованные примеры

15 лет назад
vlad77
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад