Нужно сделать аналог листания книги

Имеется информация в виде файлов Ворд - нужно сделать так, чтобы ее можно было на сайте просматривать в виде листания страниц и чтобы нельзя было скопировать информацию. Решение должно быть удобным для использования, чтобы конвертировать тексты было просто или это делалось на лету.

Пример - http://www.neckermann.ua/ua/nm2/home/onlinekatalog/index.html?EMBPERL_UID=:29996f12e55e4d9190ad6916f3bc3996&flashurl=http%3A%2F%2Fcatalog.mcaonline.si%2Ferez4%2Ffsi4%2Ffsi.swf%3Fcfg%3Dneckermann%2F258_ukr%2Fhk_258_ukr%2Fhk_258_ukr&ohneheader=1

Интересует стоимость и реализованные примеры