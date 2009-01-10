Скрипт для комбинирования данных

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок236 просмотров
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Существует список данных типа: a1 a2 a3 b4 c5 d9 и т.д. - 200 штук.

необходимо - составить все возможные сочетания этих файлов между собой, как:

a1a2

a1a3

a1b4

a1c5

a1d9

a2a3

a2b4

a2c5

........ и т.д.

Жду предложений с ценами.

15 лет назад
d-ali
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день