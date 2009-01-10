Скрипт для комбинирования данных

ТЗ в приложении. От Вас: цена-сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует список данных типа: a1 a2 a3 b4 c5 d9 и т.д. - 200 штук.
необходимо - составить все возможные сочетания этих файлов между собой, как:
a1a2
a1a3
a1b4
a1c5
a1d9
a2a3
a2b4
a2c5
........ и т.д.
Жду предложений с ценами.
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