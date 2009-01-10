Каталог Drupal + Интеграция и редакт модуля

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Интеграция и редакт контекстного модуля http://developer.yahoo.com/shopping/V3/productSearch.html

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Drupal
15 лет назад
photobid
Timur Konkov 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Pifagor85
Сергей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад
$50
2 дня
Негативный отзыв, не рекомендую связываться с фрилансером Смирнов Павел (Pifagor85), - Работу не выполнит - в лучшем случае потеряете время и нервы. - Неиспонительный и безответственный человек, договариваться с ним о чем то безполезно. - На связь не выходит на сообщения не отвечает. - И, как обычно для новичков, стандартные отмазки - интернета нет, свет отключили и тд(((((((