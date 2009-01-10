Каталог Drupal + Интеграция и редакт модуля

Негативный отзыв, не рекомендую связываться с фрилансером Смирнов Павел (Pifagor85), - Работу не выполнит - в лучшем случае потеряете время и нервы. - Неиспонительный и безответственный человек, договариваться с ним о чем то безполезно. - На связь не выходит на сообщения не отвечает. - И, как обычно для новичков, стандартные отмазки - интернета нет, свет отключили и тд(((((((