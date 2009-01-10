Нужно написать модуль на php с системой оплаты

У меня стоит движок Social Engine, нужно написать 1 модуль на php/mysql.

Что касается модуля, то нужно:

страница с перечнем платных и бесплатных разделов.

2 типа пользователей:

1. которые просматривают информацию и покупают

2. которые эту информацию выкладывают и продают

каждый пользователь может отностится и к первому и второму типу..

если пользователь 1 типа выбирает платный раздел, то он направляется на страницу оплаты через ЯД и WM. Если оплата прошла, ему высылается логин/пароль для доступа в личный кабинет, зайдя в который будт доступ к материалам. Деньги зачисляются на счет пользователя 2, а комиссия на счет системы.

если пользователь выбирает бесплатный раздел, то он просто получает доступ ко всей информации этого раздела.

Каждый раздел - набор текстов, видеофайлов, онлайн-тест (нужен шаблон, чтоб пользователь 2 вводил только вопросы и варианты ответов, а пользователь 1 отвечал на вопросы и в конце получал оценку), которые загружают 2 тип пользователей.

Пользователи могут оставлять комментарии к разделам.

Более подробное ТЗ выбранному исполнителю. Только опытным, с успешным опытом в работе над серьезными проектами.