Нужно написать модуль на php с системой оплаты

Интеграция и редакт контекстного модуля http://developer.yahoo.com/shopping/V3/productSearch.html в структуру статей Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня стоит движок Social Engine, нужно написать 1 модуль на php/mysql.
Что касается модуля, то нужно:
страница с перечнем платных и бесплатных разделов.
2 типа пользователей:
1. которые просматривают информацию и покупают
2. которые эту информацию выкладывают и продают
каждый пользователь может отностится и к первому и второму типу..
если пользователь 1 типа выбирает платный раздел, то он направляется на страницу оплаты через ЯД и WM. Если оплата прошла, ему высылается логин/пароль для доступа в личный кабинет, зайдя в который будт доступ к материалам. Деньги зачисляются на счет пользователя 2, а комиссия на счет системы.
если пользователь выбирает бесплатный раздел, то он просто получает доступ ко всей информации этого раздела.
Каждый раздел - набор текстов, видеофайлов, онлайн-тест (нужен шаблон, чтоб пользователь 2 вводил только вопросы и варианты ответов, а пользователь 1 отвечал на вопросы и в конце получал оценку), которые загружают 2 тип пользователей.
Пользователи могут оставлять комментарии к разделам.
Более подробное ТЗ выбранному исполнителю. Только опытным, с успешным опытом в работе над серьезными проектами.
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