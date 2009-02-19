Разработать граббер с сайта-каталога

$25
Веб-программированиеЗавершен9 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать скрипт, обеспечивающий грабление текстовой информации с сайта-каталога.

Для контактов просьба пользоваться ЛС, либо ICQ

Приношу извинения, проект пока тормознулся.

Тем не менее делать надо, поэтому свяжусь с потенциальным исполнителем при первой же необходимости!

15 лет назад
Leminov
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
zdv
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Положительный человек. Культурно общается, добросовестно относится к порученному заданию. Сам проявляет разумную инициативу. Всё сделано быстро и без серьёзных замечаний. Было приятно сотрудничать.