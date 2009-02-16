Настроить мамбот multithumb

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка231 просмотр
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Необходимо настроить мамбот генерации уменьшенных картинок для Joomla 1.0.x

Мамбот должен по итогу выводить:

- все фото уменьшать до определенного размера (указывается в админке мамбота)

- фото с тэгом уменьшать до значения в тэге

Сейчас стоит multithumb, но он обрабатывает все картинки вставленные через одинаково согласно параметрам, указанным в настройках мамбота, и игнорирует указание параметров принудительных через код вида:

{multithumb thumb_width=250}

Бюджет до 10WMZ.

15 лет назад
jserge
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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